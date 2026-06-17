◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）立石正広が泣いていた。9回裏2死一塁、甲斐野央のフォークに空振り三振を喫し、最後の打者となった。零敗でスタンドに一礼した後、ベンチで涙ぐんでいた。7番で3試合ぶりの先発出場し、4打席4三振に倒れた。うち3度が走者を置いた打席だった。特に7回裏1死一、三塁でトレイ・ウィンゲンターに対する場面。ちょうど記者席を離れ、球場内OB室にいた。OBたちは「立石に代打出