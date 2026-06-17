【ワシントン＝栗山紘尚】米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は１５日、自身と妻がトランプ米大統領の指示を受けた司法省の捜査対象になっているとＳＮＳで明らかにした。ニューサム氏は２０２８年米大統領選で野党民主党の有力候補の一人と目されており、政敵を狙った権力の乱用だと批判している。ニューサム氏は投稿で、「（トランプ氏が）私を標的にしているのは大統領選への出馬を検討しているからだ」と強調。