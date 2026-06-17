高橋竜太さんが企画したサウナのイベント＝北海道根室市（本人提供）サウナが日本に初めて伝わったとされる北海道最東端の根室市で「伝来の地」をアピールして町おこしの熱源にしようとする動きが起きている。元地域おこし協力隊で、市内にサウナ施設の立ち上げを目指す高橋竜太さん（25）は「歴史に思いをはせながらサウナを楽しんでほしい」と話す。（共同通信＝尾碕明）市によると伝来は1792年。ロシアのアダム・ラクスマン