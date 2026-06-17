楽天は今季0勝2敗と勝ち星のない前田健が阪神戦に先発する。交流戦最終試合となるが、前田健は5月20日の日本ハム戦以来の登板。今交流戦は初登板で楽天移籍後初勝利を目指す。NPBで前田健が最後に勝ったのは15年10月2日の中日戦。勝てば11年ぶりになる。また、阪神戦は広島時代に通算18勝8敗、防御率1・79と好成績。14年8月22日に完封勝利を挙げてから5連勝を継続中だ。今季の前田健は被打率が・319と3割を超えているが、走