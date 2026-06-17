ロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は5月17日の楽天二軍戦から現在4試合連続無失点中だ。5月17日の楽天二軍戦、1−4の6回に登板し1イニングを18球投げ、三者連続三振、155キロ超えは4球、最速は156キロを計測した。この日のストレートはかなり力強かった。現在のストレートについて「だいぶ安定してきているというか、自分の理想のストレートが投げられているので、これを続けていければいいかなと思います」と納得