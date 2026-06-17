1次投票は25日まで行われ最多得票者は先発出場が決まるMLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1回中間発表を行った。ドジャースの大谷翔平投手が両リーグ最多となる116万5133票を集めてトップに立った。スーパースターの独走状態について知った米ファンも「驚くことはない」と納得しているようだ。今年の球宴は7月14日（同15日）に開催される。ナ・リーグの指名打者部門にノ