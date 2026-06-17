元中日Jr.監督・湊川誠隆氏が推奨…ボールゾーンを振る“悪癖”改善策限られた練習時間で打力を向上させるには、どんなメニューが効果的なのか。多くの指導者が抱える悩みだろう。元中日選手の湊川誠隆氏はドラゴンズジュニアを率いて「NPBジュニアトーナメント」で2度優勝。2021年大会では1試合7本塁打を記録するなど、強力打線を作り上げた。その打撃指導には明確な意図がある。少年野球では、バットを最短距離で出すように