北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は16日（日本時間17日）、1次リーグI組で優勝候補フランスが初戦でセネガルと対戦し、FWエムバペが2得点を決めるなど3-1で白星発進した。怪物ストライカーの話題が目立つが、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたのは別の選手。24歳のFWミカエル・オリーセだった。日本のファンからはその選出に納得の声が寄せられている。後半21分、敵陣右サイドからボックス内のエムバペへ、阿吽の