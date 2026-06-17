ミセス登場のサプライズ６月13日、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式『Grand Ceremony』が東京・青海（江東区）のトヨタアリーナ東京で開催され、国内外を代表する多くのアーティストが集結した。「『MAJ』は主要音楽業界５団体が主催する日本最大級の音楽祭で、２回目となる今年は主要６部門、全78のカテゴリーで表彰が行われました。授賞式は２部制で行われ、19時半から始まる第２部の前に開催されたレッド