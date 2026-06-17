「恩返しをする番だ」５月下旬に長女への暴行の疑いで警視庁に逮捕され、翌日に電撃辞任した巨人・阿部慎之助前監督（47）について、東京地検は６月15日、起訴猶予とした。在京テレビキー局関係者が“阿部事件”を振り返る。「野球に興味がない主婦層にとっても、巨人軍現役監督の逮捕はかなりセンセーショナルだったようで、情報番組の視聴率も高かった。おそらく、世間は今回の事件を家族問題として捉えていたのでしょう。単なる