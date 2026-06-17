元銀行員でモデルの佐野麗奈が12日、自身のインスタグラムで母校の大学で講演を行ったことを報告し、反響を呼んでいる。 【写真】母校凱旋シアー感がオシャレなロングヘアのワンピ姿 9日に母校で講演したことを伝えた佐野は学生時代を回顧。「決して『模範的な学生』とは言えず、周りと比べて悩んだり、自信をなくしたりすることもたくさんありました。」と振り返る。「そんな私が母校である法政大学でお話しさせて