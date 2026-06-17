「サイレント・イヴ」などの楽曲で知られる歌手の辛島美登里が14日、自身のインスタグラムを更新。大学時代の寮で一緒だった有名編集者との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】大物が同じ女子寮にスゴすぎる国立女子大の卒業生コンビ 辛島は「奈良女の女子寮一緒だった #中瀬ゆかり ちゃんや同期の4人で」とナイフとフォークの絵文字を添えて、食事をしたことを報告。新潮社出版部執行役員を務める中瀬