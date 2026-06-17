中村敬斗の恩師・生方コーチが語る三菱養和の育成哲学北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーに選出されたMF中村敬斗（スタッド・ランス）。中学年代から高校年代にかけて所属した三菱養和サッカースクールで指導を受けた恩師・生方修司チーフコーチに、クラブの育成哲学と中村に与えた影響について聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真）◇◇◇三菱養和の育成を語るうえで