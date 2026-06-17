トゥヘル監督は2025年1月に就任した1996年から英国に定住して、奇しくも日本代表が初出場した1998年のフランス大会からこの国でW杯を見続けて今回で8回目となった。1966年に自国開催して初優勝を飾ってから今年でちょうど60年。8か国しかない世界王者の一角を占めてかろうじてフットボール発祥国のプライドを保ってはいるが、イングランドとしては本当にもうそろそろ2度目のW杯優勝を達成したいところである。しかし、この国