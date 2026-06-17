創業間もない頃のDropboxやAirbnbなどに投資してきたベンチャーキャピタル・Yコンビネータの創業者であるポール・グレアム氏が、オックスフォード大学の学生団体であるオックスフォード・ユニオンで語った「10億ドル(約1600億円)を稼いで億万長者になる方法」の内容をブログで公開しました。How to Earn a Billion Dollarshttps://paulgraham.com/earn.htmlグレアム氏は学生らに向けて、最短距離でビリオネア(10億ドル以上の資産を