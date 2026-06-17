女優の鈴木聖奈（３９）が７月２日開幕の勝野劇団公演「横浜グラフィティ・フォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（同７日まで、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール）に出演する。地道な努力が実を結び、女優デビュー２０年目にして飛躍のチャンスを迎えている。鈴木は高校３年生で出版した小説「９月の金魚」が大林宣彦監督（２０２０年死去、享年８２）の目に留まり、オーディションで映画「２２才の別れＬｙｃ