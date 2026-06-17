大型リゾート施設のハウステンボス（ＨＴＢ、長崎県佐世保市）は１６日、開業以来初となるジェットコースターの整備を始めたと発表した。２０２７年の営業開始を目指す。投資額は公表していないが、開業以来、最大規模になるとしている。若者を含めた幅広い層の集客につなげる狙いで、園内のヨーロッパ風の街並みを一望しながら、爽快感を味わえる屋外型の大型アトラクションとして整備する。開業の時期や施設の概要など、詳細