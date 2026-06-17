漫画『彼女、お借りします』（宮島礼吏／講談社）、『紫雲寺家の子供たち』（宮島礼吏／白泉社）の新刊配信を記念し、講談社と白泉社の合同フェア「『彼女、お借りします』＆『紫雲寺家の子供たち』新刊配信記念！かわいすぎるヒロイン盛りだくさん！ラブコメ特集」が開催された。【画像】買うの勇気いる！『かのかり』新刊の表紙フェアでは、『彼女、お借りします』をはじめとした人気ラブコメ作品を対象に、期間限定の無料公