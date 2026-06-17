バドミントン女子でパリ五輪銅メダリストの志田千陽が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。再春館製薬所時代のチームメートでシダマツペアの松山奈未、山口茜との３ショットをアップした。「すっごく久しぶりのメンバーで集まった嬉しかった！！！」とつづった志田。「久しぶりの感じもなく、何も変わらず平和だったよたくさん笑って楽しかったです〜」と記し、旧交を温めた形になった様子だ。志田は今年３月末で再