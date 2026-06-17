中国がレアアースの日本への輸出規制を強める中、高市総理は16日、フランスで開かれているG7＝主要7か国首脳会議で、「中国による対日措置がG7や同志国のサプライチェーンに深刻に影響を与えかねない状況を深刻に懸念している」と訴えました。高市総理はG7サミットの期間中、日本はG7で唯一、レアアースなどの重要鉱物の国家備蓄制度を持っていることから、「G7各国の備蓄制度の立ち上げを支援する」と表明するとともに、各国の制