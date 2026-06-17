旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動中の人気YouTuberいけちゃん（28）が16日、Xのサブアカウントを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会を現地大会していることを報告した。いけちゃんはW杯の日本対オランダ戦を米国ダラスで現地観戦。本アカウントでは「スタジアムめっちゃ涼しいー！！！！現地で応援する！！！！！！！」とスタジアムで観戦している自撮り写真