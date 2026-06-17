あまりに素っ気ない柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破し、「極めて冷淡w」「見事な処世術」「そんなものよね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：妻に頼まれ『お見送り後の犬の様子』を撮影した結果→『寂しがっている』と思ったら…辛辣な光景】 ママが出かけたあと… TikTokアカウント「shiba_suki」の投稿主さんは、『なみ』ち