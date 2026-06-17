子犬に見えない子犬さんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で75万5000回再生を突破し、「マフィアのボス感がすごいw」「金のジャラジャラ似合いそう」「テーマ曲はゴッドファーザー」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『葉巻吸ってるやろｗｗ』子犬に木のおもちゃを与えてみたら…生後7ヶ月とは思えない『悪すぎる顔』】 葉巻が似合い過ぎる犬！？