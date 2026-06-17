FIFAワールドカップ2026・グループI第1節が16日に行われ、フランス代表とセネガル代表が対戦した。ディディエ・デシャン監督体制で最後のワールドカップに臨む優勝候補フランス。2大会前の優勝チームであり、前回大会準優勝のレ・ブルーは2大会ぶりの王者を目指す今大会の初戦でキリアン・エンバペやミカエル・オリーズ、ウスマン・デンベレ、ウィリアン・サリバといった主力をスタメンで起用した。一方、アフリカ王者のセネ