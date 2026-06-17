対イラン「終結」和平へ本腰【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝阿部真司】先進７か国（Ｇ７）の首脳は１６日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を交え、ロシアによるウクライナ侵略について協議した。米国のトランプ大統領はイランとの戦闘終結に合意し、ウクライナとロシアとの仲介に再び意欲を見せている。欧州としては仕切り直しの好機と捉え、関与を強めたい考えだ。ゼレンスキー氏は１６日、Ｇ７サミッ