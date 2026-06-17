◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）１９８６年メキシコ大会以来、１０大会ぶり２度目出場のイラク（ＦＩＦＡランク５７位）は、９８年フランス大会以来７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）と対戦した。大陸間プレーオフでボリビアを下し、最後の４８番目に本大会出場権を獲得したイラク。前半２９分にノルウェーの“怪物”ハーランドに先制ゴールを許したが、１０