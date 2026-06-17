FIFAワールドカップ2026 日本代表対チュニジア代表をライブ配信するDAZNが実況・解説を発表した。チュニジアとのグループステージ第2節は、6月21日（日）日本時間13時キックオフを迎える。オランダ戦に続き解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り。【解説】内田篤人、