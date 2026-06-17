LE SSERAFIMのウンチェが、天使のようなビジュアルを披露した。ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】無防備すぎる…ウンチェ、胸元ゆるゆるオフショル姿公開された写真には、ベッドの上で自撮りするウンチェの姿が収められている。ウンチェは、ホワイトのオフショルダートップスにお団子ヘアを合わせたフェミニンなスタイリングを披露。透き通るような美肌とすっきりとしたデコルテライ