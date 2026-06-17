韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「거의 다 왔어요（コイ タ ワッソヨ）」の意味は？「거의 다 왔어요（コイ タ ワッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、待ちあわせや移動中に使える韓国語です。「거의 다 왔어요（コイ タ ワッソヨ）」はど