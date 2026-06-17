メガバンクかネットバンクか。双方のメリット・デメリットを理解した上で、自分の“経済圏”で考え選択するのが今どき。また、キャッシュレス化が進む一方で、根強い現金派も。ポイ活と密接な決済手段は、どう使い分けるのが正解か。教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増