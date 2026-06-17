オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、世界中で愛されるペンギンキャラクター「ピングー」との期間限定イベント『PINGU™ WITH ORBIS』が2026年6月20日（土）から8月6日（木）まで開催されます。限定デザインの化粧水ボトルやコラボドリンク、カプセルトイなど、ピングーの世界観をたっぷり楽しめる内容が満載。夏のおでかけ先としても注目のイベントをご紹介します♪ 限定ボトル