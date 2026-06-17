スペースXのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信によると、米実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースXの16日の時価総額（終値ベース）が約2兆6550億ドル（約426兆円）となり、米アマゾン・コムを上回った。上場以来、株価の上昇が続いており、16日の取引時間中には米マイクロソフトを超える場面もあった。ロケットや人工知能（AI）など幅広い事業を展開するマスク氏への期待を背景に投資