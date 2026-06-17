16日、G7サミットで集合写真に納まるウクライナのゼレンスキー大統領（前列左端）やトランプ米大統領（前列右から2人目）ら＝フランス・エビアン（AP＝共同）【エビアン共同】フランス東部エビアンでのG7サミットは16日、ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領を交えた討議で、ロシアに対する圧力を強化する重要性を確認した。外交筋が明らかにした。トランプ米大統領はゼレンスキー氏との個別会談後、再び和平交