ブルワーズが16日（日本時間17日）、遊撃手の有望株・クーパー・プラット内野手（21）をメジャーに昇格させたとAP通信が報じた。ブルワーズがプラットと8年総額5075万ドル（約81億2000万円）の契約を結んでから2カ月半、16日（同17日）のガーディアンズとの3連戦初戦を前に、3Aナッシュビルから昇格させた。「8番・遊撃」でスタメン抜てき。ロースター枠を空けるため、三塁手ルイス・レンヒーフォをDFA（事実上の戦力外）とし