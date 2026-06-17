2026年6月14日、中国メディアの観察者網は、日本の自動車メーカーが26年3月期決算で過去最悪の業績を記録し、「今回は本当に耐えられなくなる」とするセルフメディアの文章を掲載した。掲載されたのは、中国のセルフメディア「遠川科技評論」の文章。文章は、26年3月期決算で日本の自動車メーカーがそろって過去最悪の業績になったとし、業界トップのトヨタは純利益が前年同期比で約9150億円減少して3兆8480億円となり、ホンダは42