「関西走り屋の聖地」六甲山で不正改造車を摘発国土交通省 神戸運輸監理部は2026年6月8日、兵庫陸運部が神戸市灘区内で実施した夜間街頭検査（検問）の結果を公表しました。検査対象となった12台のうち、10台に不正改造が確認されたといいます。いったい、どのような違反が見つかったのでしょうか。検問は2026年6月6日の22時から翌日の1時にかけて実施されました。場所は神戸市灘区六甲山町の「六甲山ビジターセンター」で