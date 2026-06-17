5年前の豪雨から続く通行止めが解消へ国土交通省 岐阜国道事務所は2026年6月12日、県道180号 松原芋島線において通行止めとなっている「川島大橋」が2026年度内に復旧すると発表しました。開通したらどう便利になるのでしょうか。県道180号 松原芋島線は、岐阜県各務原（かかみがはら）市の南西部、南派川と木曽川に囲まれた河田橋北から、岐阜市の東海北陸道「岐阜各務原IC」北西にある芋島3丁目交差点までを結ぶ国道です