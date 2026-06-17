広島が「ピースナイター2026」で着用する「86特別ユニホーム」を発表広島は16日、8月6日の巨人戦で開催する「ピースナイター2026」の詳細を発表した。虹をモチーフとした文字や、平和の象徴「折り鶴」がデザインされた特別ユニホームに、ファンは「今年も絶対買う」「折り鶴がカッコ良すぎるな」「めちゃくちゃいいやん！」などの声を上げた。同日、監督・コーチ・選手全員が着用する「86特別ユニホーム」は、ホーム用をベース