７大会ぶり４度目の出場だ。ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージＩ組の第１節でイラク代表と対戦している。アーリング・ハーランドやマーティン・ウーデゴーら注目のタレントはもちろん、ビビッドな赤のキットも脚光を浴びている。ネット上では以下のような声があがった。 「ノルウェーのユニフォームかっけぇな」「ノルウェーのユニフォームおもしろ」「ノルウェーのユニ分かりやす