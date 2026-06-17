カンボジアに拠点を置く特殊詐欺グループの「オーナー」とみられる佐々木裕介容疑者（３８）が１６日、愛知県警に逮捕された。この事件では県警がこれまでに拠点の指示役や、詐欺電話をかける「かけ子」ら計３６人を摘発。押収資料や供述からは、生成ＡＩ（人工知能）で加工した偽動画を使うなど、巧妙な手口が浮かんでいる。（藤江広祐、小林岳人）「あなたの携帯電話があと２時間後に使用不可になります」。県警によると、カ