ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が１６日に行われたことを報じた。通夜は午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、和田アキ子、明石家さんまら約４００人が参列した。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「こんなことを言うのは少し不謹慎かもしれませんが」と前置きした上で「私も昨日