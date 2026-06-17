◆米大リーグレッドソックス―ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）聖地フェンウェイ・パークで侍対決―。レッドソックスの吉田正尚外野手は「１番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手は「５番・三塁」でスタメン入りした。吉田の１番起用は、１４日のレンジャーズ戦に続き２試合連続となった。トレーシー暫定監督は「少しラインアップに変化を加えたかった。デュランをコント