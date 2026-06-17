ブレイクラインを決める正しい読み方とは ブレイクラインは“縦→横”の順に読む 【注目ポイント】●強めのタッチなら曲がり幅は小さいし、弱めのタッチなら曲がり幅は大きい ●つまり、パットの強さが決まらないと、曲がり幅は決まらない●だから、まず後方で素振りして距離感を決め、次に曲がり幅を読み、それからアドレスに入る、という手順をつねに守る まず距離感をつかみ、振り幅を決める 次に曲がり幅を読