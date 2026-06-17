上手くスイングできない人の一番の問題点とは 体が回らないのは体が硬いのではなく「動きが硬い」のが原因 「最近、体が回りにくくなってドライバーが飛ばなくなった」。シニア世代のゴルファーのそんな悩みをよく耳にします。体が硬くなったのも原因のひとつと考えられますが、自分で気づかないうちに体を硬く使っているのが一番の問題点です。体を硬く使っているために動きも硬くなり、体がスムーズに回ら