アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。社会福祉法人北海道共同募金会（札幌市）が赤い羽根共同募金などで集めた寄付金のうち、1億8000万円が使途不明になっていることについて言及した。会計責任者の男性事務局長（58）が着服した疑いがあり、同会は自宅待機中の事務局長を懲戒解雇する方針。刑事告訴や損害賠償請求の手続きも進める。同