【天気】北海道は雲は多いものの、晴れ間がでるでしょう。東北と北陸、関東は日中は晴れそうです。にわか雨もないので、洗濯物を外に干せるでしょう。ただ、関東は午後9時以降は神奈川や千葉など南部の海沿いで雨が降りだしそうです。帰りが遅くなる方は傘があると安心です。東海も夜から雨になるでしょう。近畿や中国・四国、九州は雲が多く、太平洋側で雨になりそうです。沖縄は雨になるでしょう。【日中の気温】16日（火）と同