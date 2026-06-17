逆光の中でじっと座っている猫。遠目では何をしているかわからないが、カメラがズームしていくと、目を閉じてスヤスヤと気持ちよさそうに眠っている無防備な表情があらわになる。そんな癒やし動画がInstagramなどのSNSに投稿され、話題となっている。ケイキューブさん（@kei_cube.224）が「尊い…」という言葉とともに投稿したこの動画には、1.8万件のいいねが集まった。思わず笑顔になってしまう愛らしい瞬間について、投稿主の