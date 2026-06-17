気象予報士でタレントの穂川果音（39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。キャミドレス＆ショール姿を披露した。「えっちゃん@etsuko_ichiharaと一緒に紫陽花を見にお出かけしてきたよ！」と、メディアアーティストの市原えつこさんと「文京あじさいまつり」が開催されていた東京・白山神社を訪れたことを報告。あじさいに合わせたライトブルーのキャミドレスにレースのショール姿の写真をアップし、「紫陽花の色