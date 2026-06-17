6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が自宅にある便利家電に対するリアルな本音を明かす場面があった。【映像】マツコ、人生で1回も使ったことない“便利家電”を告白「汚くないのかなって…」「謎じゃん、配線が」「やらなくていいのについやっちゃうことはありますか？」という視聴者からの投稿が紹介された。マツコは「洗って置いてあるのに、また使うとき食器を洗っちゃう」と自