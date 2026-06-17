ヴィッセル神戸でW杯経験者たちに囲まれて育つ期待のレフティが、U-19日本代表の10番を背負ってトレーニングパートナーとして帯同する北中米W杯でも、日本代表選手たちから大きな刺激を受けている。U-19日本代表MF濱崎健斗が15日、日本代表とのトレーニングマッチ後に報道陣の取材に対応。「初めてA代表と活動することができて、(練習試合で)一つ一つの強度、パスの質を感じられて良かった」と手応えを語った。2007年生まれ